Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenhaus heimgesucht

Erfurt (ots)

In Vieselbach geriet ein Gartengrundstück in das Visier von Dieben. Eine Zeugin bemerkte am Samstagnachmittag, dass vor Ort nicht nur ein Container aufgebrochen, sondern auch das Fenster eines Gartenhauses beschädigt war. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass unbekannte Täter neben verschiedenen Werkzeugmaschinen, auch ein Notstromaggregat gestohlen hatten. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 7.000 Euro. Wann die Diebe auf dem Grundstück ihr Unwesen trieben, ist bislang noch unbekannt. (JN)

