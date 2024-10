POL-NI: Diebstahl von Baumaschinen

Bückeburg (ots) - (ma) Vom Schulgelände des Bückeburger Adolfinums an der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße ist am Montag während der Schulzeit ein gesichert abgestellter E-Scooter gestohlen worden. Das Fahrzeug war mit einem Schloss am Fahrradständer gesichert, dennoch stellte die Geschädigte gegen 13.15 Uhr den Diebstahl fest. Die Schadenshöhe des gestohlenen E-Scooters der Marke "Evercross" ist mit 500 Euro angegeben worden. Rückfragen bitte an: ...

