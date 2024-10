Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Lippe (ots)

Samstagmittag beabsichtigte ein 71-jähriger Pkw-Fahrer von einem Tankstellengelände auf die Hornsche Straße in Remmighausen abzubiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 67-jährigen Pedelec-Fahrer auf dem Radweg. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Fahrer des Pedelecs stark abbremsen und stürzte in Folge des Bremsmanövers. Er wurde zur ambulanten Behandlung dem Klinikum in Detmold zugeführt.

