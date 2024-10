Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag wurden gegen 15.00 Uhr ein 53-jähriger Kradfahrer und seine 50-jährige Sozia bei einem Verkehrsunfall auf den Richthofenstraße verletzt. Die 52-jähriges Fahrerin eines Pkw hatte das Krad beim Einfahren in den Kreisverkehr aus der Anne-Frank-Straße an der sog. orangenen Kugel übersehen und war mit diesem kollidiert. Der Kradfahrer und seine Sozia wurden zur weiteren Behandlung dem Klinikum in Detmold zugeführt.

