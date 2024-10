Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Wörderfeld. Diebstahl von Altmetall auf Baustelle verhindert.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (16.10.2024) gegen 12 Uhr fiel einem Polizeibeamten auf Streife in der Straße Friedenseiche einen auffällig geparkten weißen Daimler Sprinter auf. Zeitgleich wurde er von der Eigentümerin eines angrenzenden Grundstücks angesprochen, die einen Diebstahl meldete. Der Beamte traf am Fahrzeug einen 21-jährigen Mann an, der gerade dabei war, Regenrinnen und Fallrohre aus Metall von der Baustelle des Hauses auf die Ladefläche des Sprinters zu verladen. Die Hauseigentümerin gab an, dem Mann zuvor ausdrücklich untersagt zu haben, das Altmetall mitzunehmen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zusätzlich wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz geführt.

