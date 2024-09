Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallbeteiligter flüchtet vom Unfallort

Altenglan (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag kam es gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Austraße gelegenen Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs streifte beim Ausparken aus einer Packlücke einen neben ihm geparkten PKW. Anschließend setzte der Fahrzeugführer ungehindert seine Fahrt fort. An dem Fahrzeug des Unfallgegners entstand ein Schaden auf der Beifahrerseite. Entsprechende Lackanhaftungen wurden im Schadensbereich aufgefunden. Gegen den geflüchteten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Polizeiinspektion Kusel bittet mögliche Unfallzeugen, welche Angaben zum flüchtigen Fahrer oder PKW machen können, sich telefonisch unter der 06381/9190 oder per E-Mail über die pikusel@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell