POL-PDKL: 23-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Schönenberg Kübelberg (ots) - Am Samstag drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 00:30 Uhr bis 07:30 Uhr in eine Fahrzeughalle Am Kübelberg 22 ein. Dort entwendeten diese einen im Innenraum abgestellten schwarzen Mercedes SLK. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die POLIZEI in Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder POLIZEI Kusel unter ...

