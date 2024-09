Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Konken (ots)

Am Freitag kam es um 17:43 Uhr in der Hohlstraße Höhe Hausnummer 9 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stieß bislang unbekannter Verursacher mit seinem KfZ gegen einen einbetonierten Blumenkrug. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne Angaben seiner Beteiligung gemacht zu haben. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise, die zur Ermittlung des Verursachers führen, bitte an die POLIZEI Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de richten. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell