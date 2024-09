POL-PDKL: Alkohol und Drogen intus

Imsbach (ots) - Am 21.09.2024 wurde bekannt, dass es zu einer Sachbeschädigung am Kirchengebäude in Imsbach kam. Bislang unbekannte Täter beschädigten mehrere Scheiben der evangelischen Kirche. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 063631-9170.|pirok Kontaktdaten für Presseanfragen: Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

