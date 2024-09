POL-PDKL: Kirche beschädigt

Kindsbach (ots) - Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Autofahrer am Freitagvormittag zum Verhängnis geworden. Einer Streife war der Peugeot auf der Landstraße in Richtung Einsiedlerhof aufgefallen. Bei der Überprüfung des Fahrers gab der 48-Jährige an, seinen Führerschein nicht dabei zu haben. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab jedoch, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ...

