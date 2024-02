Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fluchtversuch gescheitert - 39-Jähriger ohne Führschein unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (29.02.2024), gegen 2.54 Uhr, wollte eine Polizeistreife einen 39-jährigen Mercedes-Fahrer in der Berliner Straße kontrollieren. Beim Erblicken der Polizeibeamten beschleunigte er und versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hielt der 39-Jährige an und versuchte zu Fuß zu flüchten. Er wurde schließlich von den Polizeibeamten eingeholt. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

