Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Bäckerei.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15./16.10.2024) brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Schülerstraße ein. Die Täter verschafften sich zwischen 18:30 Uhr und 08:30 Uhr gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten Bargeld. Zeugen, die in der Tatnacht im Bereich der Schülerstraße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell