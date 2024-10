Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Schwerer Arbeitsunfall mit Gabelstapler.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (16.10.2024) ereignete sich gegen 19:20 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in der Straße Am Ochsenteich. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 41-jähriger Gabelstaplerfahrer beim Rückwärtsfahren einen 47-jährigen Mann, der sich hinter dem Fahrzeug aufhielt. Der 47-Jährige Blomberger stürzte und wurde im Hüftbereich vom Gabelstapler überrollt. Der Verletzte wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach anfänglicher Lebensgefahr konnte diese im Laufe des Abends ausgeschlossen werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet und wird den Vorfall ebenfalls untersuchen. Die Unfallaufnahme wurde unterstützt durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn.

