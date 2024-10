Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Matty Liebchen: Neuer Bezirksdienstbeamter für Detmold-Mitte.

Lippe (ots)

Seit dem 1. September 2024 ist Polizeioberkommissar Matty Liebchen als neuer Bezirksdienstbeamter für den Bezirk 2 in Detmold im Einsatz. Er tritt die Nachfolge von Bernward Neuhaus an, bei dem aus gesundheitlichen Gründen eine Rückkehr in den aktiven Dienst bis zu seinem regulären Ruhestand fraglich ist. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören der Bahnhof, das Kreishaus, das Schulzentrum und der Kaiser-Wilhelm-Park. Mit 33 Jahren bringt Matty Liebchen als jüngster Bezirksdienstbeamter der Polizei Lippe frische Perspektiven und Energie in seine neue Rolle ein.

Matty Liebchen kann auf eine vielseitige Karriere zurückblicken. Nach seiner Ausbildung von 2012 bis 2015 war er zunächst sieben Jahre lang in Essen tätig, wo er wertvolle Erfahrungen im Wachdienst, in der Leitstelle sowie bei der Einsatzhundertschaft sammelte. Von 2022 bis 2024 war er im Wachdienst in Lippe aktiv, bevor er nun seit dem 01.09. seine neue Rolle als Bezirksdienstbeamter übernommen hat.

Ansprechpartner für die Bürger

In seiner neuen Funktion freut sich Matty Liebchen besonders darauf, mehr Zeit für die Anliegen der Bürger zu haben:

"Als Bezirksdienstbeamter freue ich mich darauf, noch näher an den Anliegen der Bürger zu sein. Es geht darum, echte Verbindungen aufzubauen - nicht nur von Einsatz zu Einsatz zu fahren, sondern regelmäßig präsent zu sein und immer ein offenes Ohr für die Bürger zu haben. Jedem Bürger, ob groß oder klein, die Zeit zu geben, die er verdient, ist, denke ich, der Schlüssel. Ich bin überzeugt, dass diese bürgernahe Polizeiarbeit als 'Dorfsheriff' die wichtige Arbeit des Wachdienstes in meiner vorherigen Funktion perfekt ergänzt und genau das Richtige für mich ist", erklärt er.

Privat ist der POK in Detmold verwurzelt. Der 33-jährige Familienvater eines Kindes verbringt seine Freizeit gerne in der Natur mit seiner Familie und genießt die Zeit mit Freunden. Auch seine beiden Hunde sind ein fester Bestandteil seines Lebens.

So erreichen Sie Ihren Bezirksdienstbeamten:

Polizeioberkommissar Matty Liebchen ist für die Bürgerinnen und Bürger auf verschiedenen Wegen erreichbar:

- Telefon: 05231 609 1475 - Mobil: 0174 6920 311 - Persönlich: Sprechen Sie ihn gerne direkt an, wenn Sie ihn in seinem Bezirk antreffen.

Die Polizei Lippe heißt Matty Liebchen herzlich in seinem neuen Aufgabenbereich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg bei seiner Tätigkeit als Bezirksdienstbeamter in Detmold-Mitte.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell