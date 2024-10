Feuerwehr Essen

FW-E: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - technische Rettung erforderlich

Essen-Altenessen, Gladbecker Straße, 01.10.2024, 01:17 Uhr (ots)

In der vergangenen Nacht, am 01.10.2024, ist es auf der Gladbecker Straße in Essen-Altenessen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Gegen 01:17 Uhr kollidierten zwei Pkw miteinander, wobei insgesamt sieben Personen an dem Unfall beteiligt waren. Die Leitstelle der Essener Feuerwehr entsandte sofort den schweren Hilfeleistungszug sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und den Leitenden Notarzt der Stadt Essen zu der Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits fünf Personen die Fahrzeuge verlassen. Zwei verletzte Personen befanden sich noch in einem Unfallfahrzeug. Nach einer ersten Sichtung durch den Leitenden Notarzt konnten sechs Beteiligte als leicht verletzt eingestuft werden. Eine männliche Person verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Zur patientenorientierten Rettung aus dem Fahrzeug wurden mit hydraulischen Rettungsgeräten der Feuerwehr auf beiden Seiten des Fahrzeugs die mittlere Säule und die Hintertür entfernt. Anschließend konnten beide Verletzten sicher aus dem Fahrzeug gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach einer notärztlichen Behandlung wurden drei Verletzte zu Essener Kliniken transportiert. Vier Leichtverletzte mussten nicht in Krankenhäuser transportiert werden.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Gladbecker Straße gesperrt. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit dem Hilfeleistungszug, zwei Löschfahrzeugen, mehreren Rettungsdienstfahrzeugen und dem Leitenden Notarzt für rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

