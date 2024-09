Feuerwehr Essen

FW-E: Führungswechsel an der Spitze der Feuerwehr Essen

Essen, 30.09.2024 (ots)

Nach 31 Dienstjahren bei der Feuerwehr Essen, fünf davon als deren Leiter, tritt der Direktor der Feuerwehr Essen, Thomas Lembeck, heute in den wohlverdienten Ruhestand. Viele Jahre prägte er die Geschicke der Feuerwehr. Unter anderem leitete er eine grundlegende Erneuerung durch die Aufstellung und Fortschreibung von Bedarfsplänen für den Rettungsdienst, den Katastrophenschutz und den Brandschutz der Stadt Essen sowie eine Organisationsuntersuchung ein, deren Auswirkung eine kontinuierliche Optimierung der Aufbauorganisation zur Folge hat. Aber auch große Herausforderungen wie die Corona-Pandemie und der Großbrand in der Grünen Mitte Essens fielen in seine Zeit als Feuerwehrchef. Die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte in Essen hatte er stets im Blick und die Förderung des Nachwuchses in der Jugendfeuerwehr lag ihm sehr am Herzen. Zusätzlich engagierte sich Thomas Lembeck überregional für das deutsche Feuerwehrwesen, indem er unter anderem den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren NRW (AGBF NRW) innehatte und internationale Projekte in Marokko und der Mongolei leitete.

Mit Wirkung von morgen, dem 1. Oktober 2024, wird der Leitende Branddirektor Jörg Wackerhahn neuer Leiter der Feuerwehr Essen und übernimmt somit die Geschicke einer der größten deutschen Feuerwehren.

Nach seinem Abschluss als Dipl.-Ing. Sicherheitstechnik an der Bergischen Universität Wuppertal trat er im Jahr 1997 in das Brandreferendariat bei der Feuerwehr Essen ein. Im Jahr 1999 legte er die Laufbahnprüfung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst ab. Bei der Berufsfeuerwehr Essen durchlief er verschiedene Stationen als Abteilungsleiter, zuerst in der Abteilung Einsatzdienst, anschließend dem Vorbeugenden Brandschutz und der Technik und Liegenschaftsverwaltung. Seit 2019 leitet er die Abteilung Einsatzorganisation und ist stellvertretender Fachbereichsleiter der Feuerwehr der Stadt Essen. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten sowie die Mitarbeit in verschiedenen Gremien, wie zum Beispiel in Ausschüssen, Arbeitskreisen und -gruppen zählen zu den Tätigkeiten von Jörg Wackerhahn. Seit 2012 ist er unter anderem Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehren im Rettungsdienst (AG FReDi) der AGBF Bund. Bereits im Jahr 1979 trat er der Jugendfeuerwehr seines Heimatortes Bad Nenndorf bei und ist dort bis heute aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

In den kommenden Jahren werden unter anderem die Umsetzung der Ergebnisse der Bedarfsplanungen durch umfangreiche Investitionen in Baumaßnahmen, der sukzessive Personalaufbau bei der Berufsfeuerwehr, die Einführung eines Telenotarztsystems und die Förderung des Ehrenamtes wichtige Leitthemen für Jörg Wackerhahn sein.

Die Feuerwehr Essen

Die Feuerwehr Essen ist eine moderne Großstadtfeuerwehr im Herzen des Ruhrgebietes, die derzeit aus 940 Mitarbeitenden der Berufsfeuerwehr und 1190 ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen besteht. Mit rund 400 Fahrzeugen an 35 Standorten ist sie an 365 Tagen im Jahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Essen einsatzbereit. Im Jahr 2023 wurden mehr als 167.000 Einsätze abgearbeitet, was statistisch gesehen alle drei Minuten einen Einsatz im Brandschutz, Rettungsdienst oder Katastrophenschutz bedeutet.

