FW-E: Verkehrsunfall auf der A40: Acht Verletzte - Motorradfahrer schwer verletzt

Essen-Holsterhausen, A40, 27.09.2024, 21:16 Uhr (ots)

Heute Abend gegen 21:16 Uhr wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall auf die A40, Fahrtrichtung Mülheim in Höhe Holsterhausen, alarmiert. Ein Anrufer meldete einen Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Noch während des Telefonates ereignete sich an der Einsatzstelle ein weiterer Unfall: Drei Pkw waren zusammengestoßen. Die Feuerwehr erhöhte sofort die Alarmstufe und alarmierte weitere Einsatzkräfte. Aufgrund des Notrufes und der geschilderten Lage wurde zunächst von einer hohen Anzahl verletzter Personen ausgegangen.

Die Feuerwehr sicherte in Zusammenarbeit mit der Polizei die Unfallstelle ab und begann sofort mit der Versorgung der Verletzten. Glücklicherweise war niemand in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt. Es wurden insgesamt acht Personen verletzt. Der Motorradfahrer sowie eine weitere Person erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Eine dritte erlitt Person leichtere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Fünf weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus transportiert werden.

Einsätze auf Autobahnen stellen immer eine besondere Herausforderung dar, da die Einsatzkräfte oft Schwierigkeiten haben, die Unfallstelle zu erreichen und ausreichend Platz zum Arbeiten zu schaffen. In solchen Fällen fahren nicht alle Einsatzmittel direkt zur Unfallstelle, sondern sammeln sich in so genannten Bereitstellungsräumen in der Nähe der Einsatzstelle oder an der nächsten Autobahnauffahrt, um gezielt und schnell angefordert werden zu können. Die Bildung einer Rettungsgasse ist von großer Bedeutung, damit die Einsatzkräfte erfolgreich arbeiten können.

Die genaue Unfallursache wird derzeit von der Polizei ermittelt. Bereits um 22:20 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr Essen war mit einem Rüstzug, zwei Löschzügen, dem Leitenden Notarzt, dem Führungsdienst sowie zahlreichen Rettungswagen und Krankentransportwagen für etwa eine Stunde im Einsatz.

