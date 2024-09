Feuerwehr Essen

FW-E: Wohnungsbrand mit Menschenrettung - eine Person lebensgefährlich verletzt

Essen-Bochold, Legrandallee, 22.09.2024 23:24 Uhr (ots)

Am späten Abend des 22. September 2024 gegen 23:24 Uhr melde Anrufende der Leitstelle der Feuerwehr Essen einen Knall und eine anschließende Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Legrandallee in Essen-Bochold. Umgehend wurden die Einsatzkräfte der Feuerwachen Borbeck, Stadthafen und Altenessen zur gemeldeten Adresse alarmiert.

Beim Eintreffen bestätigte sich die Lage. Es drang bereits Brandrauch aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss des dreieinhalbgeschossigen Gebäudes. Da nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, setzte die Einsatzleitung sofort ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung ein. Dieser Trupp fand nach kürzester Zeit eine nicht mehr ansprechbare Person in der verrauchten Brandwohnung. Diese männliche Person wurde umgehend aus der Wohnung gerettet und musste durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst vor Ort reanimiert werden. Für die Brandbekämpfung in der Wohnung wurde ein weiterer Trupp unter Atemschutz eingesetzt, der mit einem handgeführten Strahlrohr das Feuer zügig unter Kontrolle bringen konnte. Anschließend wurde der betroffene Raum entraucht und im Haus Kontrollmessungen durchgeführt.

Der Schwerstverletzte wurde nach der notärztlichen Versorgung in ein Essener Krankenhaus transportiert. Es besteht Lebensgefahr.

Wie es zu dem Brandereignis kommen konnte, ist unklar. Die Polizei Essen hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, dem Führungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck sowie dem Rettungsdienst für rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell