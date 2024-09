Feuerwehr Essen

FW-E: Schwerer Verkehrsunfall löst Großeinsatz für den Rettungsdienst aus - eine Person eingeklemmt

Essen-Bredeney, Sommerburgstraße, 21.09.2024, 18:55 Uhr (ots)

Am frühen Abend des 21.09.2024 wurde die Feuerwehr Essen um 18:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall nach Essen-Bredeney alarmiert. Auf der Kreuzung Sommerburgstraße Ecke Norbertstraße war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus der Ruhrbahn AG und einem SUV der Marke Audi gekommen. Durch die Wucht der Kollision wurde der Beifahrer des Pkw in dem Fahrzeug eingeklemmt. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des Pkw wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Bedingt durch den Zusammenstoß verletzten sich zahlreiche Fahrgäste des Busses, unter ihnen auch der Busfahrer. Dieser war in seinem Bus durch die innere Fahrertür eingeschlossen.

Aufgrund des gemeldeten Unfallbildes wurden durch die Leitstelle der Essener Feuerwehr zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Essen zur Unfallstelle entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese schwer beschädigte Fahrzeuge vor. Nach der ersten Erkundung und einer Zählung der Verletzten wurden umgehend Einsatzabschnitte zur technischen Rettung des eingeklemmten Beifahrers und der medizinischen Versorgung aller Betroffenen gebildet. Durch den Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten wurde der schwerverletzte Beifahrer zügig aus dem Pkw befreit, dem Rettungsdienst übergeben und anschließend mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Zeitgleich wurde der Fahrer durch eine weitere Rettungsdienstbesatzung medizinisch versorgt. Die Fahrgäste des Busses wurden auf einer Patientenablage gesammelt und dort ärztlich gesichtet. Insgesamt waren rund 60 Personen durch den Unfall betroffen, wovon 14 Personen mit unterschiedlich schweren Verletzungen in Essener Kliniken transportiert werden mussten.

Die Ruhrbahn AG stellte sehr zügig einen Ersatzbus bereit, sodass die unverletzten Fahrgäste weiter transportiert werden konnten.

Zur Ursache des schweren Verkehrsunfalls hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen. Die Kreuzung Sommerburgstraße Ecke Norbertstraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

Die Feuerwehr Essen war mit dem Löschzug der Feuerwache Rüttenscheid, dem schweren Hilfeleistungszug, dem Führungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Margarethenhöhe vor Ort. Vom Rettungsdienst kamen drei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber, fünf Krankentransportwagen sowie der Leitende Notarzt der Stadt Essen zum Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell