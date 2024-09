Feuerwehr Essen

FW-E: Wohnungsbrand in Altenessen-Süd - zum Glück keine Verletzten

Essen-Altenessen-Süd, De-Wolff-Straße, 13.09.2024, 13:20 Uhr (ots)

Am 13. September 2024 wurde der Feuerwehr Essen gegen 13:20 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der De-Wolff-Straße im Stadtteil Altenessen-Süd gemeldet. Da unklar war, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden, entsandte die Feuerwehr Essen umgehend zwei Löschzüge zur Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sichtbar. Sowohl aus der Vorder- als auch aus der Rückseite des Gebäudes drang dichter, schwarzer Rauch und an der Vorderseite waren Flammen zu erkennen.

Unverzüglich gingen mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz in das Gebäude vor, um nach möglichen Personen zu suchen und die Brandbekämpfung einzuleiten. Parallel dazu wurde der Treppenraum kontrolliert, um sicherzustellen, dass alle Bewohner das Gebäude verlassen hatten. Nach einer schnellen Durchsuchung der betroffenen Wohnung konnte die Feuerwehr Entwarnung geben: Es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Zeitgleich wurde das Feuer durch die eingesetzten Trupps erfolgreich bekämpft.

Anschließend wurde das Gebäude mit Lüftern belüftet, um die Brandgase zu entfernen und eine gesundheitsgefährdende Rauchgaskonzentration auszuschließen. Die darüber liegenden Wohnungen wurden von der Feuerwehr kontrolliert, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Gladbecker Straße in Fahrtrichtung Süden für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Feuerwehr Essen, der Führungsdienst sowie Sonderfahrzeuge.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell