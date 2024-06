Lübeck (ots) - In der Nacht zum 27.06.2024 (Donnerstag) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant am Scharbeutzer Seebrückenvorplatz. Drei Tatverdächtige konnten vor Ort von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes angetroffen werden. Nach einem kurzen Kontakt flohen die drei Männer. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen aufgenommen. Kurz nach halb ...

mehr