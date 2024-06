Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Bereits am Donnerstag, 16. Mai, kam es auf der "Neue Straße" in Brakel-Erkeln zu einem Verkehrsunfall. Ein Fußgänger verletzte sich dabei schwer am Auge. Der Unfallgegner ist flüchtig. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 6 Uhr ging ein 36-Jähriger aus Brakel zu Fuß auf der "Neue Straße" in Richtung Bachstraße. Aus der Einmündung "Am Ortberg" kam ein Fahrradfahrer. Nach jetzigen Erkenntnissen fuhr der Fahrradfahrer gegen den Fußgänger, sodass dieser zu Fall kam. Dabei verletzte sich der 36-Jährige schwer am Auge. Der Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Der flüchtige Unfallbeteiligte trug ein rot/schwarzes T-Shirt, eine dunkle Jeans und hatte kurze schwarze Haare. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer geben können. Unter der Rufnummer 05271/962-0 werden die Angaben entgegengenommen./rek

