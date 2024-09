Feuerwehr Essen

FW-E: Brennendes Motorrad an einer Hausfassade - Feuer droht auf Gebäude überzugreifen

Bild-Infos

Download

Essen-Stoppenberg, Arendahls Hang, 30.09.2024, 04:51 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden des 30.09.2024 wurde der Feuerwehr Essen um 04:51 Uhr ein brennendes Motorrad in der Straße Arendahls Hang im Essener Stadtteil Stoppenberg gemeldet. Die ersteintreffenden Kräfte fanden ein in Vollbrand stehendes Motorrad neben einem Balkon eines Mehrfamilienhauses vor. Der Brand drohte auf die Fassade überzugreifen. Durch die Wärmestrahlung war das in unmittelbarer Nähe gelegene Fenster der Hochparterrewohnung bereits geborsten und Brandrauch drang in die Wohnung ein. Die Anwohnenden wurden durch einen verbauten Rauchmelder alarmiert und konnten so unverletzt ihre Wohnungen verlassen. Sofort wurde von einem Trupp unter Atemschutz eine Brandbekämpfung eingeleitet und die Fassade des Gebäudes gekühlt. Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte die Wohnungen des Gebäudes und begann mit der Entrauchung der betroffenen Wohnung. Mit Messgeräten wurden Kontrollmessungen durchgeführt. Die Anwohnenden konnten glücklicherweise in ihre Wohnungen zurückkehren. Um alle Glutnester freizulegen, musste die Fassade des Gebäudes großflächig geöffnet werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. In Verlauf der Nacht ist es in Essen-Stoppenberg zu mehreren Kleinbränden gekommen. Ob diese miteinander in Zusammenhang stehen, wird jetzt durch die Polizei Essen ermittelt.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Stoppenberg für insgesamt eine Stunde im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell