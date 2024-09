Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Auto kollidiert mit E-Scooter

Achern (ots)

Am Donnerstagnachmittag kollidierte eine PKW-Lenkerin mit einer 28-jährigen E-Scooter-Fahrerin in dem Kreisverkehr Allerheiligenstraße/ Martinstraße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Autofahrerin kurz vor 18 Uhr in den Kreisverkehr in Richtung Hauptstraße ein und soll offenbar aufgrund von Unachtsamkeit mit der dort befindliche Rollerfahrerin kollidieret sein. Bei dem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer verletzte sich die 28-Jährige leicht und wurde zur weiteren Untersuchung von Rettungskräften in ein nahgelegenes Klinikum gebracht. An dem E-Scooter entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. / al

