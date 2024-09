POL-OG: Ettenheim - Schwerer Verkehrsunfall

Lichtenau (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw und machte sich im Anschluss, ohne sich um den Schaden zu kümmern, aus dem Staub. Die Besitzerin des Audi musste bei ihrer Ankunft an ihrem Wagen am Donnerstag gegen 9 Uhr einen Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro feststellen. Lackantragungen am beschädigten Audi, der in einer ...

mehr