LPI-G: Voll durch Seelingstädt

Gera (ots) - Derzeit noch unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Donnerstag (04.07.2024), 15:30 Uhr, bis Freitag (05.07.2024), 08:15 Uhr, in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Bruno-Brause-Straße ein. Hier öffneten der oder die Täter die Kellerbox eines 37-Jährigen und entwendeten hieraus ein Fahrrad der Marke "Serious". Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen des besonders ...

mehr