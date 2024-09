Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - "Bunter Strauß" an Verstößen

Haslach (ots)

Viel Abwechslung hatten die Bediensteten des Polizeireviers Haslach bei einer Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs. Mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz wurden an der B 33 bei Haslach insgesamt etwa 100 Fahrzeuge ganzheitlich überprüft. Dabei wurden in nahezu allen relevanten Rechtsbereichen kleinere und größere Verstöße festgestellt. In 13 Fällen mussten hierzu Anzeigen gefertigt werden. Ein Fahrzeuglenker durfte seine Fahrt wegen des Verdachts der Beeinflussung durch Betäubungsmittel nicht fortsetzen. Ein weiterer Pkw-Lenker musste seinen Anhänger abstellen, weil dieser für die darauf befindliche Ladung gänzlich ungeeignet war. Auffallend viele Verstöße wurden im Bereich der Ladungssicherung sowohl mit also auch ohne Gefahrgut geahndet. Das hier verwendete Ladungssicherungsmaterial entsprach oft nicht den gesetzlichen Anforderungen oder war infolge Abnutzung untauglich. /hg /ma

