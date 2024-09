POL-OG: Lahr - Steine geworfen?

Offenburg (ots) - Nach einer Auseinandersetzung nahe des Offenburger Bahnhofs am Mittwoch haben Beamte des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, aufgenommen. Kurz nach 17 Uhr sollen ein 26- und ein 32-Jähriger in Streit geraten sein. Ersten Aussagen zufolge soll der ältere Mann Zigaretten und das Mobiltelefon des 26-Jährigen, gegen dessen Willen, an sich ...

