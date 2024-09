BPOL NRW: Bundespolizei informiert über Grenzkontrollen - Keine Vollkontrollen und Kontrollen mit Augenmaß

Dortmund (ots) - Gestern Nachmittag (13. September) griff ein Mann eine Frau am Dortmunder Hauptbahnhof unvermittelt mittels Trittes an. Die Geschädigte wurde einige Stunden später im Bundespolizeirevier vorstellig. Gegen 14:45 Uhr suchte eine 39-Jährige in Begleitung eines Zeugen die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Die Frau gab an, am Vormittag von einem Mann gegen den Kopf getreten worden zu sein. ...

mehr