Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gegen den Kopf getreten - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Gestern Nachmittag (13. September) griff ein Mann eine Frau am Dortmunder Hauptbahnhof unvermittelt mittels Trittes an. Die Geschädigte wurde einige Stunden später im Bundespolizeirevier vorstellig.

Gegen 14:45 Uhr suchte eine 39-Jährige in Begleitung eines Zeugen die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Die Frau gab an, am Vormittag von einem Mann gegen den Kopf getreten worden zu sein. Demnach sei der bekannte Mann zunächst, gegen 10:30 Uhr, auf das Duo am Haupteingang zugekommen und sie haben sich unterhalten. Unvermittelt soll der 37-Jährige dann der Deutschen gegen den Kopf getreten haben. Weitere Angaben konnten die Geschädigte und ihr Begleiter (36) nicht machen. Eine Videoauswertung ergab, dass die Deutschen sich im Bereich des Eingangs aufhielten. Kurz darauf kam es zu einer Konversation zwischen den Betroffenen. Plötzlich holte der Wohnungslose (37) mit seinem rechten Fuß aus und traf die am Boden sitzende Dortmunderin an der rechten Schläfe. Anschließend kam es zwischen dem 37-Jährigen und dem Angreifer zu einem Wortgefecht. Kurz darauf entfernte sich der 36-Jährige.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Polizeibekannten ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell