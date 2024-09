BPOL NRW: 14-Jähriger widersetzt sich Bundespolizisten

Essen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 14. April 2024 am Essener Hauptbahnhof das Mobiltelefon einer Frau entwendet hat. Gegen 15:40 Uhr befand sich die 36-Jährige gemeinsam mit ihrer Familie in einem Schnellrestaurant und nahm in der oberen Etage an einem Tisch Platz. Als die serbischen ...

mehr