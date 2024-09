Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haft anstatt Urlaub - Bundespolizei nimmt gesuchten Mann fest

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (11.09.2024) kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen Deutschen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Boa Vista/Kap Verde vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass der 51-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Unna hatte im Januar dieses Jahres einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Da sich dieser auf die im Jahr 2020 ergangene Haftantrittsmeldung nicht stellte und aufgrund eines früheren Haftbefehls nur einen Teil der Auflage erfüllt hatte, wurden fünf Tage Zwanghaft verhängt.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der in Unna lebende Mann durch die Bundespolizei an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

