BPOL NRW: Frau von Güterzug erfasst und leicht verletzt - Bundespolizei warnt vor Gefahren

Gelsenkirchen - Magdeburg - Helmstedt (ots) - Am Sonntag, den 25. August 2024 kam es im Rahmen der Anreisephase zur Fußballspielbegegnung des 1. FC Magdeburg gegen den FC Schalke 04 am Bahnhof Helmstedt zu einem polizeilichen Einsatz. Beim Halt des IC 2035 in Helmstedt, gegen 10:35 Uhr, vermummten und maskierten sich Fußballsympathisanten des FC Schalke 04 im Zug. ...

