BPOL NRW: Per U-Haftbefehl gesucht - Bundespolizei nimmt 18-Jährigen fest

Essen - Heide (ots) - Gestern Abend (10. September) sollen zwei Unbekannte einem jungen Mann in der Essener Innenstadt gewaltsam die Umhängetasche entwendet haben. Dieser erstattete bei der Bundespolizei Strafanzeige. Gegen 21 Uhr wurde ein 30-Jähriger in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Dieser gab an, dass er zuvor von zwei Unbekannten in der Innenstadt beraubt worden sei. Er habe sich auf dem ...

mehr