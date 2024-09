Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 30-Jähriger sucht Bundespolizeiwache nach Raub auf

Essen - Heide (ots)

Gestern Abend (10. September) sollen zwei Unbekannte einem jungen Mann in der Essener Innenstadt gewaltsam die Umhängetasche entwendet haben. Dieser erstattete bei der Bundespolizei Strafanzeige.

Gegen 21 Uhr wurde ein 30-Jähriger in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Dieser gab an, dass er zuvor von zwei Unbekannten in der Innenstadt beraubt worden sei. Er habe sich auf dem Weg zu seiner Familie befunden, als er auf Höhe eines Hotels von zwei Männern körperlich angegangen worden sei. Die beiden Tatverdächtigen seien ihm entgegengekommen, als plötzlich einer der Männer ihn von hinten mit den Armen umklammert habe. Zeitgleich soll der andere Fremde zielgerichtet in die Umhängetasche des syrischen Staatsbürgers gegriffen haben. Dieser soll zunächst den Verschluss der Tasche geöffnet und diese dann entrissen haben. Anschließend sei er zu Boden gestoßen worden und die Beschuldigten seien in unbekannte Richtung geflüchtet. Verletzt habe der Geschädigte sich nicht und lehnte eine medizinische Versorgung ab. Eine genaue Personenbeschreibung konnte der Mann aus Heide gegenüber den Beamten nicht tätigen. Die Polizisten rieten ihm, zeitnah seine Bank- und Kreditkarte sperren zu lassen, welche sich in der Tasche befanden.

Nach Rücksprache mit der Polizei Essen wurde die Jacke des Geschädigten, zum Auffinden von DNA-Spuren der unbekannten Täter, sichergestellt.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Raubes ein. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Polizei Essen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell