POL-DO: Schwerer Unfall in der nördlichen Innenstadt von Dortmund - vier Personen verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0828 Am Freitagmorgen (06.09.2024) beobachteten Zeugen einen Mann in der westlichen Innenstadt, der an den Türen mehrerer geparkter Autos zog. Zivile Polizeibeamte konnten den 20-Jährigen auf frischer Tat ertappen. Nach ersten Erkenntnissen rüttelte der Mann an diversen Fahrzeugtüren im Bereich der Schillingstraße und der ...

mehr