POL-DO: Raub auf der Hansastraße - Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0827 Am Sonntag (1. September 2024) kam es zu einem Raub am Dortmunder Hauptbahnhof. Dabei wurde ein Mann verletzt. Die Täter sind flüchtig. Der 22-Jährige aus Lüdenscheid befand sich gegen 4.20 Uhr am Hauptbahnhof in Dortmund auf Höhe des Eingangs Freistuhl. Zwei unbekannte Männer griffen ihn dort an. Während einer der Männer dem ...

mehr