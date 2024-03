Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnhaus mit Graffiti besprüht

Rheinbreitbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 23.03.24, 15:00 Uhr bis 23.03.24, 23:30 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter ein Wohnhaus in der Straße Auf Staffels in Rheinbreitbach, welches sich noch in der Bauphase befindet, mit Graffiti. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

