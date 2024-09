Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnmitarbeiter angegriffen - Bundespolizei sichert Videoaufnahmen

Mülheim a.d.R. (ots)

Gestern Nacht (13. September) soll ein Unbekannter in Mülheim an der Ruhr den Zugbegleiter einer S-Bahn bespuckt, bedroht und beleidigt haben. Am heutigen Morgen wurde der Geschädigte in der Bundespolizeiwache vorstellig.

Gegen 23:50 Uhr fuhr der Zugbegleiter der S1 am Bahnhof Mülheim-Styrum auf dem Bahnsteig zu Gleis 5 ein. Zuvor habe er einen Unbekannten gebeten, sich aus der ersten Kasse zu entfernen, da dieser keine Berechtigung dafür vorweisen konnte. Beim Ausstieg am Haltepunkt habe der Fremde an die Seitenscheibe des Führerstandes geklopft, in dem sich der 64-Jährige befand. Daraufhin öffnete dieser das Fenster und der Mann habe ihn unvermittelt zweimal bespuckt. Dabei habe er den Bahnmitarbeiter an der linken Brustseite getroffen. Anschließend soll er den Geschädigten bedroht und beleidigt haben. Zudem habe er den Bahnmitarbeiter aufgefordert den Zug zu verlassen und ihm mit Gewaltanwendung gedroht. Daraufhin habe der 64-Jährige den Einsatz seines Pfeffersprays angedroht. Da der Unbekannte zu dem Zeitpunkt eine Bierdose in der Hand gehalten habe und in Begriff war, diese in Richtung des Mannes zu werfen, habe der Zugbegleiter dieses eingesetzt. Daraufhin sei der Aggressor mit Hilfe von zwei weiteren Personen, da er orientierungslos war, in Richtung des Bahnhofs geflüchtet.

Der Geschädigte suchte am heutigen Morgen, gegen 5:10 Uhr, die Bundespolizeiwache auf und stellte Strafantrag. Die Beamten sicherten die Videoaufnahmen von dem Bahnsteig.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung gegen Unbekannt ein.

