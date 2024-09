Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Einbruch

Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Nach einem Einbruch am frühen Donnerstagmorgen in ein Haus in der Rotkreuzstraße haben die Beamten des Polizeireviers Haslach die Ermittlungen ersten übernommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen sich zwei noch Unbekannte im Zeitraum zwischen 1.50 Uhr und 2.40 Uhr auf noch unbekannte Weise Zutritt zu dem Anwesen verschafft haben. Ein Anwohner wurde durch das kriminelle Treiben im Haus geweckt und überrasche die ungebetenen Besucher auf frischer Tat, was diese zur Flucht veranlasste. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die Unbekannte zwar nicht mehr ausfindig gemacht werden, dafür stellten die Ermittler unweit des Tatorts eine Tasche mit Diebesgut sicher. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die im Tatzweitraum oder auch im Vorfeld der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell