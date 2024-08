Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Brand in Obdachlosenunterkunft - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kam es aus bisher unbekannter Ursache in Wellingholzhausen zu einem Brand in einem Wohnhaus. Um 09:05 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin aus Melle im Dachgeschoss der Obdachlosenunterkunft in einem Fenster Flammen und Rauch. Die im Anschluss alarmierten Rettungskräfte in Form von Feuerwehr und Polizei baten die Bewohner die Unterkunft zu verlassen. Gleichzeitig brachten die Feuerwehren Wellingholzhausen, Melle-Mitte und Gesmold das Feuer unter Kontrolle. Verletzt wurde zum Glück niemand. Durch das Feuer wurde die brandbetroffene Wohnung stark beschädigt und im Anschluss beschlagnahmt. Der Bewohner hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung auf. Der Schaden wird auf eine geringe fünfstellige Summe geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell