Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin wird gebeten sich zu melden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: In der Luststraße in Bad Klosterlausnitz ereignete sich am Mittwoch, den 21.08.2024 gegen 16:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pkw und eines Fahrrades. Zwischen beiden Fahrzeugen sei es zu einer Berührung gekommen, während man entgegengesetzt aneinander vorbeifuhr. Die Radfahrerin sei anschließend weitergefahren. Zur Aufklärung des Unfallgeschehens werden die Radlerin, aber auch Zeugen gebeten, sich bei der Polizei im Saale-Holzland-Kreis zu melden. Die Dienststelle ist telefonisch unter 0361 5743-56100 sowie auch per E-Mail unter pi.saale-holzland@polizei.thueringend.de zu erreichen. Bitte zur Zuordnung das Aktenzeichen 0217433/2024 angeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell