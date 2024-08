Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Steinwurf auf Streifenwagen- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Tecklenburger Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Georgsmarienhütte befuhr gegen 22.36 Uhr die obengenannte Straße in Richtung Gaste. Auf Höhe des Kreisverkehrs bewarfen plötzlich bislang unbekannte Täter den Streifenwagen zielgerichtet aus einem, an die Straße grenzenden Gebüsch. Mehrere Steine trafen auf die Windschutzscheibe, sodass diese beschädigt wurde. Das Auto war danach nicht mehr einsatzbereit. Die Polizisten blieben glücklicherweise unverletzt.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten zwei Tatverdächtige auf den Bahngleisen in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgestellt werden. Diese flüchteten beim Erblicken der Beamten zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein 20- jähriger Tatverdächtiger konnte im Nahbereich festgestellt werden.

Die beiden Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden:

- schlank gebaut

- etwa 180-185 groß

- beide trugen ein weißes T-Shirt und hatten jeweils eine

Umhängetasche um den Hals / Schulterbereich

- beide Personen trugen eine Schirmmütze (Cap)

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können oder die selbst durch den Steinwurf geschädigt wurden, sich telefonisch unter 05401-83160 zu melden.

