Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gestürzter Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Landau (ots)

Am Freitag Abend, 05.07.2024, gegen 21:00 Uhr, stürzte ein 19-jähriger Radfahrer in der Paul-von-Denis-Straße in Landau, Höhe Netto-Einkaufsmarkt von seinem Fahrrad. Er war ganz alleine beteiligt und verletzte sich leicht. Der Heranwachsende kam zu diesem Zeitpunkt von der Public-Viewing-Arena auf dem neuen Messplatz und hatte während des Spiels der deutschen Nationalmannschaft einiges an Alkohol konsumiert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille.

