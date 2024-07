POL-PDLD: Herxheim L493 - Nachtrag zur Pressemeldung Unfall mit Schulbus

Wörth am Rhein (ots) - Donnerstagnacht wurde in der Straße "Im Abtsgründel" ein PKW aufgebrochen. Der Geschädigte konnte insgesamt vier Jugendliche/Heranwachsende bei der Tat beobachten, welche daraufhin fußläufig die Flucht ergriffen. Die Täter konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

