Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß mit einer Hauswand (25.04.2024)

VS-Schwenningen (ots)

In der Karl-Marx-Straße in VS-Schwenningen ist es am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Hauswand gekommen. Ein 96-Jähriger verwechselte beim Einbiegen in die Straße die Pedale im Wagen und fuhr deshalb mit seinem Mercedes gegen die nahestehende Hauswand. Dabei verletzte er sich leicht. Der Sachschaden beträgt circa 6.000 Euro, davon 5.000 Euro am Auto. Den Fahrer brachte ein Rettungswagen zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus.

