Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach KfZ-Teile-Diebstahl mit hohem Schaden in den Morgenstunden des 25.03.2024 zum Nachteil des Autohauses Scherer in Simmern

Koblenz (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten am Montag 25.03.2024 in den frühen Morgenstunden bis 03:30 auf dem Gelände des Autohauses Scherer an insgesamt 8 Fahrzeugen hochwertige Felgen und Reifen,sowie Teile von Bremsanlagen. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Freien auf dem Firmengelände in der Koblenzer Str. 103 abgestellt. Die Diebstähle dürften sich auf Grund der Fülle der abgebauten Teile über mehrere Stunden hingezogen haben. Außerdem dürften mehrere Täter beteiligt gewesen sein. Wer kann zur Sache Täterhinweise geben, oder hat verdächtige Fahrzeuge bemerkt? Mitteilung bitte an die Polizei Simmern, 06761 921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell