POL-PDKO: Achtung! Falsche Polizeibeamte rufen in Lahnstein an

Andernach (ots) - Zurzeit ist die B 256 im Bereich zwischen Plaidt und Andernach, in Höhe der Abfahrt Andernach- Miesenheim voll gesperrt. Grund ist ein Verkehrsunfall. Zum Unfall liegen hier noch keine weiteren Informationen vor. Es wird nachberichtet. Es wird gebeten von Abfragen abzusehen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach Am Stadtgraben 19 56626 ...

