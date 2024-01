POL-BI: Zeugen eines Metalldiebstahls gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - An der Bahnhofstraße hatten es Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch, 24.01.2024, auf ein Telekommunikationsgeschäft an der Bahnhofstraße abgesehen und nutzten einen Pkw, um in das Geschäft zu gelangen. Gegen 03:00 Uhr fuhr der Fahrer eines weißen Alfa Romeo gegen den verglasten Eingangsbereich. Die Scheibe des ...

mehr