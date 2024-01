Polizei Bielefeld

POL-BI: Glastür mit Pkw durchbrochen: Täter stehlen mehrere Handys

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - An der Bahnhofstraße hatten es Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch, 24.01.2024, auf ein Telekommunikationsgeschäft an der Bahnhofstraße abgesehen und nutzten einen Pkw, um in das Geschäft zu gelangen.

Gegen 03:00 Uhr fuhr der Fahrer eines weißen Alfa Romeo gegen den verglasten Eingangsbereich. Die Scheibe des Mobilfunkgeschäfts nahe der Zimmerstraße wurde dabei vollständig zerstört.

Mehrere Täter gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort versuchten sie, eine weitere Sicherheitstür aufzubrechen. Dieser Versuch missglückte ihnen.

Mit mehreren Mobiltelefonen verließen sie das Geschäft und stiegen in den Alfa Romeo.

Die Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. Die Auswertung der Videoaufzeichnung und Auflistung des Diebesguts sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tat mit einem Pkw durchgeführt, der in der Nacht von Dienstag, 16.01.2024, auf Mittwoch, 17.01.2024, in Bochum gestohlen worden war. Noch in derselben Nacht verübten die Täter mit dem Fahrzeug einen Einbruch in der Soester Innenstadt. Auch hier nutzten sie den Wagen, um die Scheibe eines Telekommunikationsgeschäfts zu zerstören.

Bei dem Pkw handelte es sich um einen weißen Alfa Romeo Giulietta 940 aus dem Baujahr 2011 mit Bochumer Kennzeichen. Mittlerweile sind vermutlich mehrere Beschädigungen am Fahrzeug zu erkennen.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug, den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der 0521/545-0 an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden.

Meldung der Polizei Soest:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5693379

